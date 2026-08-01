Twee zwaargewonden bij crash Eerde, mogelijk ging er straatrace aan vooraf
Vier mensen zijn zaterdagavond gewond geraakt bij een ongeluk op de Eerdsebaan (N622) bij Veghel, van wie twee zwaargewond. Het is nog niet duidelijk hoe het daar, rond kwart voor tien, mis kon gaan.
De auto met de vier inzittenden kwam uit de richting van Schijndel en reed in de richting van de A50, toen deze door nog onbekende oorzaak van de weg raakte. Het voertuig schoot over de tegenovergestelde weghelft, kwam aan de linkerkant van de weg in de berm terecht en eindigde aan de rechterkant van de weg in een bosperceel. Daar kwam de auto tussen verschillende bomen tot stilstand.
Volgens buurtbewoners hoorden ze nog remgeluiden en daarna een harde klap. Bij de crash sneuvelden meerdere bomen.
Een zwaargewonde uit auto bevrijd
Meerdere ambulances, de brandweer, politie en een traumaheli kwamen naar de plaats van de crash.
De brandweer moest één zwaargewonde uit de auto bevrijden. Na een eerste behandeling zijn alle slachtoffers naar een ziekenhuis gebracht. De trauma-arts reed met één van de ambulances mee naar het ziekenhuis.
Audi meegenomen in onderzoek
Op de plaats van het ongeluk stond ook een Audi. Deze is door de politie meegenomen voor onderzoek. Volgens mensen in de buurt zou de Audi mogelijk betrokken zijn geweest bij een straatrace die aan het ongeluk voorafging. De politie heeft hierover nog niets bevestigd.
De gecrashte auto liep zware schade op. De Eerdsebaan werd in beide richtingen afgesloten zodat de politie onderzoek kon doen.