Twee zwaargewonden bij crash Eerde, mogelijk ging er straatrace aan vooraf

Vier mensen zijn zaterdagavond gewond geraakt bij een ongeluk op de Eerdsebaan (N622) bij Veghel, van wie twee zwaargewond. Het is nog niet duidelijk hoe het daar, rond kwart voor tien, mis kon gaan.

De auto met de vier inzittenden kwam uit de richting van Schijndel en reed in de richting van de A50, toen deze door nog onbekende oorzaak van de weg raakte. Het voertuig schoot over de tegenovergestelde weghelft, kwam aan de linkerkant van de weg in de berm terecht en eindigde aan de rechterkant van de weg in een bosperceel. Daar kwam de auto tussen verschillende bomen tot stilstand.

Volgens buurtbewoners hoorden ze nog remgeluiden en daarna een harde klap. Bij de crash sneuvelden meerdere bomen.