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Vier mensen gewond bij ongeval op N622 bij Veghel

Gisteren om 22:47 • Aangepast gisteren om 22:59
Op de Eerdsebaan is zaterdagavond een ongeluk gebeurd (foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink).
Op de Eerdsebaan is zaterdagavond een ongeluk gebeurd (foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink).

Vier mensen zijn zaterdagavond gewond geraakt bij een ongeluk op de Eerdsebaan (N622) bij Veghel, waarvan één iemand zwaargewond. Het is nog niet duidelijk hoe het mis kon gaan.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De auto is door onbekende reden van de weg af geraakt. Het voertuig reed de berm in en ging vervolgens een paar honderd meter verder de bossen in.

Daar kwam de auto midden tussen de bomen tot stilstand. Op beelden is te zien dat het glas in de voorruit is gebroken en de airbags door de klap zijn uitgeklapt.

Eén persoon is zwaargewond geraakt. Meerdere ambulances, een traumahelikopter, de brandweer en politie zijn op het ongeluk afgekomen. De weg is helemaal dicht voor sporenonderzoek. 

  • Foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink.
    Foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink.
  • Foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink.

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