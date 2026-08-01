Vier mensen gewond bij ongeval op N622 bij Veghel

Vier mensen zijn zaterdagavond gewond geraakt bij een ongeluk op de Eerdsebaan (N622) bij Veghel, waarvan één iemand zwaargewond. Het is nog niet duidelijk hoe het mis kon gaan.

De auto is door onbekende reden van de weg af geraakt. Het voertuig reed de berm in en ging vervolgens een paar honderd meter verder de bossen in.

Daar kwam de auto midden tussen de bomen tot stilstand. Op beelden is te zien dat het glas in de voorruit is gebroken en de airbags door de klap zijn uitgeklapt.

Eén persoon is zwaargewond geraakt. Meerdere ambulances, een traumahelikopter, de brandweer en politie zijn op het ongeluk afgekomen. De weg is helemaal dicht voor sporenonderzoek.