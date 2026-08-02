Loods Geffen door brand verwoest, politie onderzoekt verband met brand Oss

Een loods aan de Bergstraat in Geffen is zaterdagnacht door brand verwoest. Het vuur werd rond halfdrie 's nachts ontdekt. Niemand raakte gewond.

Toen de brandweer aankwam, sloegen de vlammen al uit het dak van de loods. De politie onderzoekt de brand en houdt rekening met brandstichting.

Vanwege de omvang van de brand werd snel opgeschaald. Brandweerkorpsen uit Geffen, Oss, Den Bosch, Heesch, Rosmalen en Uden werden ingezet om het vuur in de loods te bestrijden. Daarbij werd onder meer een hoogwerker ingezet.

Volgens de officier van dienst is het achterste deel van de loods uitgebrand. Bij de brand kwam veel rook vrij.

Verband

Zo'n halfuur eerder, rond twee uur 's nachts , werd de brandweer opgeroepen vanwege een brand aan de Tollensstraat in Oss. Daar stonden een veegwagen en een borstelmachine in brand.

Buurtbewoners hoorden, doordat de ze brand ontdekten, meerdere harde knallen. De brandweer was snel aanwezig, maar kon niet voorkomen dat de voertuigen verloren gingen. De politie onderzoekt ook hier of er sprake is van opzet en of er een verband is met de brand in Geffen. Ook voor de loods in Geffen stond een veegwagen.