Aanhouding verdachte bij zoektocht naar inbrekers

Bij een zoektocht naar inbrekers heeft de politie zaterdagnacht aan de Locht in Veldhoven een verdachte aangehouden. Bij de zoektocht werden politiehonden en een politieheli ingezet.

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Een tweede verdachte zou nog voortvluchtig zijn. Agenten hebben twee verdachte voertuigen in beslag genomen. De politie was langdurig bezig met het doorzoeken van het grote terrein aan de Locht. Onder meer wegen, sloten en de berm om het terrein werden nauwgezet bekeken. De omgeving werd tijdens de zoektocht hermetisch afgesloten.