Auto belandt in greppel na uitwijken voor overstekende haas, vrouw gewond

Een auto belandde zaterdagnacht in een greppel naast de Burgemeester Smitsweg in Maren-Kessel. Het ging mis rond kwart over een 's nachts, toen de bestuurster wilde uitwijken voor een overstekende haas.

In de auto zaten naast de bestuurster nog twee vrouwen. Een inzittende liep bij het ongeluk een gebroken pols op. Zij werd in een ambulance naar het ziekenhuis in Uden gebracht.

De auto raakte zwaar beschadigd en is door een bergingsbedrijf meegenomen.