Man gestoken op migrantenlocatie in Waalwijk, vrouw aangehouden

Een vrouw is zaterdagnacht aangehouden na een melding dat er iemand neergestoken zou zijn bij een locatie voor arbeidsmigranten aan de Pompweg in Waalwijk. Daar aangekomen vonden hulpverleners een gewonde man.

Na de melding, die rond vier uur 's nachts binnenkwam, snelden meerdere politie-eenheden en een ambulance naar de Pompweg. De gewonde man is door ambulancepersoneel opgevangen en verzorgd. Vervolgens is hij naar een ziekenhuis gebracht.

De vrouw werd aangehouden op dezelfde locatie. Zij is naar een politiebureau gebracht voor verhoor en onderzoek.