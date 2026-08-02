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Man gestoken op migrantenlocatie in Waalwijk, vrouw aangehouden

Vandaag om 06:35
Foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink.
Foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink.

Een vrouw is zaterdagnacht aangehouden na een melding dat er iemand neergestoken zou zijn bij  een locatie voor arbeidsmigranten aan de Pompweg in Waalwijk. Daar aangekomen vonden hulpverleners een gewonde man. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Na de melding, die rond vier uur 's nachts binnenkwam, snelden meerdere politie-eenheden en een ambulance naar de Pompweg. De gewonde man is door ambulancepersoneel opgevangen en verzorgd. Vervolgens is hij naar een ziekenhuis gebracht.

De vrouw werd aangehouden op dezelfde locatie. Zij is naar een politiebureau gebracht voor verhoor en onderzoek.

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