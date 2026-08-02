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Man die op step de snelweg op wilde rijden, was trucker op weg naar de stad

Vandaag om 09:37 • Aangepast vandaag om 09:56
Foto: Instagram politie Groene Beemden.
Foto: Instagram politie Groene Beemden.

De man die zaterdagochtend met een elektrische step de snelweg op wilde rijden vanaf een benzinepomp in Moergestel was een buitenlandse vrachtwagenchauffeur. Dat laat de politie weten. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De man, die rond de 40 jaar oud wordt geschat, had zijn vrachtwagen bij het tankstation geparkeerd en wilde met z'n step naar de stad. 

Het personeel van het tankstation waarschuwde de politie. De agenten arriveerden net voordat de man daadwerkelijk de snelweg op ging. Ze hebben de vrachtwagenchauffeur de verkeersregels uitgelegd, laten ze weten op Instagram. 

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