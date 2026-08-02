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Loslopend paard van de weg gehaald in Steenbergen

Vandaag om 09:52 • Aangepast vandaag om 12:10
Foto: Instagram boa gemeente Steenbergen.
Foto: Instagram boa gemeente Steenbergen.

Een boa van de gemeente Steenbergen heeft zondagochtend een loslopend paard van de weg gehaald. Iemand die het dier daar had zien lopen, had de hulpdiensten gebeld. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De boa slaagde er met buurtbewoners in het verkeer te laten stoppen. Vervolgens kon het dier veilig worden weggehaald. De eigenaar werd gewaarschuwd en die heeft het dier meegenomen.

Hoe het paard op de weg kon terecht, is niet bekendgemaakt. 

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