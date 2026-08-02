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Automobilist overleden op A16 bij Breda, snelweg dicht
Vandaag om 12:08 • Aangepast vandaag om 12:37
Bij een ongeluk op de A16 bij Breda is een automobilist overleden. Het ongeval gebeurde in de buurt van knooppunt Galder richting de Belgische grens. Er zaten geen andere mensen in de auto. Het gaat om eenzijdig ongeluk.
Volgens een politiewoordvoerder is de automobilist uit de bocht gevlogen en in de berm beland. De politie doet verder onderzoek op de locatie.
Op de A16 zijn twee rijstroken afgesloten ter hoogte van knooppunt Galder richting België. Ook de verbindingsweg naar de A58 is dicht. Verkeer wordt omgeleid via de A16, A59, A27.
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