Navigatie overslaan
Ontdek

Automobilist overleden op A16 bij Breda, snelweg dicht

Vandaag om 12:08 • Aangepast vandaag om 12:37
Automobilist overleden bij knooppunt Galder (foto: Tom van der Put/Persbureau Heitink)
Automobilist overleden bij knooppunt Galder (foto: Tom van der Put/Persbureau Heitink)

Bij een ongeluk op de A16 bij Breda is een automobilist overleden. Het ongeval gebeurde in de buurt van knooppunt Galder richting de Belgische grens. Er zaten geen andere mensen in de auto. Het gaat om eenzijdig ongeluk. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Volgens een politiewoordvoerder is de automobilist uit de bocht gevlogen en in de berm beland. De politie doet verder onderzoek op de locatie. 

Op de A16 zijn twee rijstroken afgesloten ter hoogte van knooppunt Galder richting België. Ook de verbindingsweg naar de A58 is dicht. Verkeer wordt omgeleid via de A16, A59, A27. 

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.