Overleden automobilist A16 is man (32) uit Oosterhout, ook hond overleden

Bij het auto-ongeluk zondagochtend op de A16 bij Breda is een 32-jarige man uit Oosterhout overleden. Dat laat de politie weten. Er zat ook een hond in de auto, ook die heeft het ongeval niet overleefd.

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Het ongeluk gebeurde aan het einde van de ochtend bij knooppunt Galder richting de Belgische grens. Volgens de woordvoerder is de automobilist uit de bocht gevlogen en in de berm beland.