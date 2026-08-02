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Overleden automobilist A16 is man (32) uit Oosterhout, ook hond overleden
Vandaag om 12:08 • Aangepast vandaag om 15:15
Bij het auto-ongeluk zondagochtend op de A16 bij Breda is een 32-jarige man uit Oosterhout overleden. Dat laat de politie weten. Er zat ook een hond in de auto, ook die heeft het ongeval niet overleefd.
Het ongeluk gebeurde aan het einde van de ochtend bij knooppunt Galder richting de Belgische grens. Volgens de woordvoerder is de automobilist uit de bocht gevlogen en in de berm beland.
Brokstukken van de auto raakten een ander voertuig. Dat liep schade op, maar daarbij raakte niemand gewond.
Op de A16 is de weg afgesloten ter hoogte van knooppunt Galder richting België. Verkeer wordt omgeleid via de A16, A59, A27.
Ook de verbindingsweg naar de A58 was tijdelijk dicht.
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