Inbrekers slaan toe bij werkbussen van Roy, duizenden euro's schade

Een autoalarm dat afgaat en een piepklein gaatje onder het slot. Roy Schoenmakers uit Haaren zag het en wist genoeg: er is geprobeerd in te breken in zijn werkbus. De eerste keer deze week zonder succes. Maar dit weekeinde is het wèl raak. "Ik verwacht niet het gereedschap ooit terug te zien", zegt de elektromonteur.

Rik Claessen Geschreven door

Aan de buitenkant van de bus lijkt op het eerste gezicht niet veel mis. Wie goed kijkt, spot op de achterdeur een duimdik gat ter hoogte van het slot. "De schade is klein, maar de kosten zijn hoog", vertelt Roy.

"Ik hoorde vrij snel wat er was gebeurd."

De werkbus stond dinsdagavond voor zijn huis in Haaren aan de straatkant geparkeerd. "Ik was net 15 minuten naar boven en stond onder de douche. Toen hoorde ik het alarm afgaan." Dat was volgens Roy niet direct reden tot paniek, want het alarm gaat wel vaker af. "Ik wierp een blik naar buiten en zag een auto wegrijden. Toen wist ik eigenlijk al genoeg." Diezelfde nacht worden er bij nog twee werkbussen van andere bedrijven in Haaren ingebroken. "Haaren is een klein dorp, ons kent ons. Dus ik hoorde vrij snel wat er was gebeurd bij mensen die ik ken." In een poging anderen te waarschuwen, deelt Roy de inbraakpoging op Facebook. Tot zover, dacht Roy. Maar het bleef er niet bij.

"Ik verwacht niet dat ik mijn gereedschap ooit terugzie."