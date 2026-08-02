Explosie onder auto in Schijndel, vermoedelijk zwaar vuurwerk

Onder een voertuig aan de Mozartstraat in Schijndel is donderdagavond 16 juli een explosief ontploft. Dit gebeurde rond kwart voor twaalf. Vermoedelijk ging het om zwaar vuurwerk, laat de politie zondagochtend weten.

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Door de explosie ontstond brand. De politie heeft een buurtonderzoek gedaan, maar dat heeft nog te weinig opgeleverd.