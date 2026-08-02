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Explosie onder auto in Schijndel, vermoedelijk zwaar vuurwerk

Vandaag om 12:33 • Aangepast vandaag om 13:32
Archieffoto: Karin Kamp.
Archieffoto: Karin Kamp.

Onder een voertuig aan de Mozartstraat in Schijndel is donderdagavond 16 juli een explosief ontploft. Dit gebeurde rond kwart voor twaalf. Vermoedelijk ging het om zwaar vuurwerk, laat de politie zondagochtend weten. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Door de explosie ontstond brand. De politie heeft een buurtonderzoek gedaan, maar dat heeft nog te weinig opgeleverd.

Mensen die meer informatie hebben over wat bijvoorbeeld de aanleiding zou kunnen zijn voor de explosie, wordt gevraagd zich te melden. 

Bij de ontploffing is niemand gewond geraakt.

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