Barbecue, rommel en overlast: sportclubs sluiten velden in de vakantie

Verschillende voetbalclubs uit West-Brabant hebben besloten de poorten van hun sportpark te sluiten. Hoewel de clubs het belangrijk vinden dat jongeren ook in de zomervakantie kunnen voetballen, zien zij geen andere keus. De reden: vernielingen, overlast en zwerfafval.

“Het is een besluit dat je eigenlijk niet wilt nemen”, vertelt Erwin van den Heuvel, voorzitter van WVV’67 uit Woensdrecht tegen ZuidWest TV. Niet alleen daar, maar ook in Oud Gastel en Welberg plaatsten de plaatselijke voetbalclubs deze week een pijnlijke boodschap op sociale media. De poorten van de sportparken gaan dicht en mensen worden opgeroepen niet de voetbalvelden te betreden als de poorten dicht zijn.

Barbecue langs het veld

Herhaaldelijke overlast, vernielingen en zwerfafval zijn de reden waarom de clubs dat besluit afzonderlijk van elkaar hebben genomen. Volgens Van den Heuvel kon het echt niet meer langer. “Als vereniging vinden wij het belangrijk dat jongeren lekker buiten spelen in plaats van binnen zitten. Daarom vonden wij het prima als zij in de zomervakantie gebruik maakten van het sportpark, als ze maar netjes hun troep opruimden.” Dat ging jarenlang goed, tot nu. “We zagen steeds vaker overlast, zwerfafval en vernielingen op het sportpark. De maat was echt vol toen er tot tweemaal toe een barbecue werd gevonden langs het veld. Dat is natuurlijk niet de bedoeling.”

Achtergelaten barbecue langs het veld (foto: WVV'67).

Daarom heeft de vereniging nu besloten dat het sportpark niet meer betreden mag worden als de poorten gesloten zijn. “Ook willen wij binnenkort camera’s plaatsen, zodat we bij overlast of schade kunnen zien wie de daders zijn”, vertelt Van den Heuvel. Ook het bestuur van SC Gastel besloot om de toegangspoorten in de zomervakantie te sluiten. “Door aanhoudende overlast, zwerfafval en vernielingen hebben wij helaas moeten besluiten de toegangspoorten van ons sportpark buiten openingstijden per direct te sluiten. We betreuren dit besluit, maar we zien geen andere oplossing”, luidde het bericht van de vereniging.