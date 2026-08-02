Helmond Sport wint laatste oefenwedstrijd tegen STVV

Helmond Sport heeft zondag de voorbereiding op het nieuwe seizoen winnend afgesloten. In het MySteel Stadion werd met 1-0 gewonnen van Sint-Truidense V.V., de Belgische nummer drie van vorig seizoen. Helgi Fróði Ingason zorgde in de 62e minuut voor de enige treffer van de wedstrijd. De overwinning geeft vertrouwen richting de competitiestart.

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Helmond Sport liet zien klaar te zijn voor het nieuwe seizoen door een sterke tegenstander uit België te verslaan. Sint-Truidense V.V., vorig jaar derde in de Belgische competitie, bleek een technisch vaardige opponent. Toch wist de ploeg uit Helmond goed weerstand te bieden en bleef defensief georganiseerd.

In de eerste helft kreeg Helmond Sport enkele kansen, onder andere via Livio Cicero en Labinot Bajrami. Ook doelman Menno Bergsen hield Helmond Sport op de been met belangrijke reddingen tegen gevaarlijke inzetten van de Belgische tegenstander. Na een solide eerste helft gingen beide ploegen rusten met een 0-0 tussenstand.

Ingason scoort winnende treffer

Na de pauze kwam Helmond Sport sterker uit de kleedkamer en zette Sint-Truidense V.V. eerder onder druk. Dit zorgde voor meer kansen, waaronder een schot van Cicero dat net niet in het doel belandde. Uiteindelijk was het Helgi Fróði Ingason die de wedstrijd besliste. Door goed druk zetten dwong Helmond Sport balverlies af, waarna Ingason met een strak schot voor de 1-0 zorgde.

In de slotfase probeerde Sint-Truidense V.V. nog terug te komen, maar de Helmondse verdediging bleef standhouden. Het duo Brian Koglin en Flor Van den Eynden hield het centrum dicht, terwijl doelman Bergsen nauwelijks meer in actie hoefde te komen.

Competitiestart tegen De Graafschap

Met de overwinning tegen een sterke tegenstander heeft Helmond Sport vertrouwen getankt voor het nieuwe seizoen. Volgende week zondag, op 9 augustus, begint de competitie met een thuiswedstrijd tegen De Graafschap in het MySteel Stadion. De ploeg hoopt daar de goede lijn voort te zetten.