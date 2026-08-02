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Automobilist 'zenuwachtig' bij controle: blijkt cocaïne in auto te hebben

Vandaag om 15:46 • Aangepast vandaag om 15:59
De drugs die de agenten in de auto vonden (foto: Politie Best Oirschot).
De drugs die de agenten in de auto vonden (foto: Politie Best Oirschot).

De politie heeft zaterdag in Best een automobilist aangehouden nadat agenten drugs in de auto hadden gevonden. Het gaat om meerdere zakjes cocaïne.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Agenten reden over de Raadhuisstraat toen ze een auto zagen die ze wilden controleren. Ze draaiden om, maar toen was de auto al weg. De politie krijgt vaker meldingen over drugshandel bij de Achterom, dus besloten de agenten daar te gaan kijken.

En dat bleek een slimme zet. De politie zag dat er vanuit de auto iets aan een vrouw op straat werd gegeven. Toen de agenten de auto wilden controleren, ging de bestuurder er snel vandoor.

Bestuurder zenuwachtig bij controle
Toch kon de politie de automobilist snel tegenhouden en de auto controleren. "Bij de controle viel het direct op dat de bestuurder erg zenuwachtig was", schrijven de agenten op sociale media.

Al snel bleek waardoor: in de auto lagen meerdere ponypacks (envelopjes) met cocaïne erin. Ook lagen er lege ponypacks in. De bestuurder is aangehouden.

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