Valkenier Sjobbe krijgt hulp van zoon Bram: "Bewustzijn creëren'

Wie deze maand in de Franse Tuin van stadspaleis Markiezenhof in Bergen op Zoom komt, moet oppassen voor rondvliegende roofvogels. Valkenier Sjobbe Voet geeft daar namelijk een reeks roofvogelshows. Daarbij krijgt hij hulp van zijn zoontje Bram: "Ik vind de vogels erg cool", zegt de jonge valkenier in spe tegen Het Brabants Buske.

In de keurig aangelegde tuin, verscholen in de schaduw van de gotische bouwwerken van het Markiezenhof, stapt Sjobbe de felle zon in. Op zijn arm een grote, blauwgevederde vogel. Zowel dier als valkenier kijkt even rond, dan begint Sjobbe te vertellen: "Dit is Choco de chili-arend en ze heeft een spanwijdte van één meter tachtig."

Choco is een van de vele vogels die Sjobbe verzorgt, traint en laat meevliegen in zijn shows. Dat begon ooit als een hobby met één vogel. "Als klein jongetje had ik altijd veel dieren. Toen heb ik een keer een roofvogelshow gezien en dacht: dit wil ik ook. Inmiddels zijn we bijna 25 jaar verder, ik begon met één vogel en nu heb ik er bijna dertig.

De dieren zorgen voor een hoop spektakel, maar de pracht zit hem voor Sjobbe ook in het educatieve karakter van zijn valkenierschap. "Het is vermaak, maar ook het creëren van bewustzijn. Niet met ieder dier gaat het goed." Choco laat flapperend van zich horen. "Met de chili-arend gaat het prima. Ze kunnen goed jagen en eten graag cavia's", lacht Sjobbe.

Zo'n roofvogelshow verzorgen is onbegonnen werk in je eentje, maar gelukkig heeft Sjobbe betrouwbare hulp. Zijn zoontje Bram - zonnebril, middeleeuwse wambuis, leren handschoen - komt aangelopen met grote roofvogel op zijn arm. "Dit is een woestijnbuizerd", vertelt hij rustig.

De vogel doet een poging weg te vliegen. Onaangedaan door het gefladder zet Bram het dier koeltjes terug op zijn arm en vertelt verder: "Ik vind het toffe dieren omdat ze cool kunnen vliegen." Zijn lievelingsvogel is overigens Pien, een caracara. "Die hebben een grappig huppeltje", lacht Bram.

Ook tijdens de show wordt de hulp van Bram gewaardeerd. Terwijl Sjobbe het ene na het andere vogelfeitje opsomt voor het publiek, zwaait Bram behendig met een stuk vlees. Een kleine, piepende bosuil landt kundig op zijn hand. Dan wordt de bosuil opgeborgen en wordt het podium klaargemaakt voor Brams favoriete vogel. Het grappige huppeltje maakt ook indruk op het publiek.

Er worden nog tot 22 augustus roofvogelshows gegeven in het Markiezenhof. Benieuwd hoe de roofvogelshow eruitzag? Het Brabants Buske ging langs bij Sjobbe en Bram. Kijk de aflevering terug via Brabant+