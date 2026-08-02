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Vrouw botst tegen boom in Hapert en moet naar het ziekenhuis

Vandaag om 18:02 • Aangepast vandaag om 18:13
De auto raakte zwaar beschadigd (foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink).
De auto raakte zwaar beschadigd (foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink).

Een vrouw is zondagmiddag met haar auto tegen een boom gebotst in het buurschap Dalem, vlak bij Hapert. Ze kwam net terug van een bezoekje aan vrienden. De bestuurster is naar het ziekenhuis gebracht.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De automobiliste reed vanaf de Schouwberg in Hapert naar Dalem toen het misging. Ze kwam tegen een boom aan de andere kant van de weg terecht. Het is niet duidelijk hoe dat kon gebeuren.

Omdat er na de klap ook rook uit de auto kwam, belden omstanders de brandweer. Die werd uiteindelijk geannuleerd, want de rook bleek uit de airbags te komen. De vrouw moest wel met de ambulance mee naar het ziekenhuis.

De auto is flink beschadigd geraakt en moet worden weggetakeld.

  • Foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink.
    Foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink.
  • Foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink.
  • Foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink.
  • Foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink.

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