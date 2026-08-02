Fietser en auto botsen op brug in Valkenswaard

Een fietser en een auto zijn zondagochtend tegen elkaar gebotst op een brug in Valkenswaard. De man viel daardoor van de fiets. Hij moest met een ambulance naar het ziekenhuis worden gebracht.

Het ongeluk gebeurde op de Molenstraat, vlak bij de Venbergse Molen. Een auto wilde langs een fietser rijden op het stuk van de brug waar de weg wat smaller is.

Ze raakten elkaar, waardoor de fietser viel. Hij is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.