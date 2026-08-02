Navigatie overslaan
Ontdek

Fietser en auto botsen op brug in Valkenswaard

Vandaag om 18:16
Een fietser en auto botsten tegen elkaar aan op een brug in Valkenswaard (foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink).
Een fietser en auto botsten tegen elkaar aan op een brug in Valkenswaard (foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink).

Een fietser en een auto zijn zondagochtend tegen elkaar gebotst op een brug in Valkenswaard. De man viel daardoor van de fiets. Hij moest met een ambulance naar het ziekenhuis worden gebracht.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Het ongeluk gebeurde op de Molenstraat, vlak bij de Venbergse Molen. Een auto wilde langs een fietser rijden op het stuk van de brug waar de weg wat smaller is.

Ze raakten elkaar, waardoor de fietser viel. Hij is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

  • Foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink.
    Foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink.
  • Foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink.
  • Foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink.
  • Foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink.
  • Foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink.

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.