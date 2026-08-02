PSV keihard onderuit na vroege rode kaart in strijd om Johan Cruijff Schaal

Het is PSV bij lange na niet gelukt om de Johan Cruijff Schaal te prolongeren. De landskampioen ging in eigen huis met liefst 0-4 onderuit tegen bekerwinnaar AZ. Al binnen tien minuten moesten de Eindhovenaren met tien man verder na een rode kaart voor Joey Veerman. Die vroege tegenvaller kwam PSV niet meer te boven.

Al in de openingsfase ging het mis voor Veerman. Hij kwam met een hoog been in en raakte Mexx Meerdink ongelukkig in zijn gezicht. Scheidsrechter Serdar Gözübüyük werd door de VAR naar het scherm geroepen om de beelden terug te kijken. Na lang twijfelen trok hij alsnog de rode kaart, waardoor PSV al vroeg met een man minder kwam te staan. PSV, waar de 17-jarige Amir Bouhamdi zijn debuut maakte, beperkte zich daarna vooral tot verdedigen. Dat ging goed tot de 25e minuut. AZ-back Mateo Chávez gaf een voorzet die via Ryan Flamingo op het hoofd van de inmiddels opgelapte Meerdink belandde. De spits knikte de 0-1 binnen. De Eindhovenaren creëerden na een half uur hun eerste grote kans. Sven Mijnans gaf strak voor op Guus Til. Hij die draaide knap weg en kreeg de bal bij Dennis Man. De Roemeen schoot van dichtbij op AZ-doelman Jari De Busser. De rebound viel opnieuw voor Til, maar ook hij kreeg de bal niet langs de Belgische keeper.