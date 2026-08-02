PSV keihard onderuit na vroege rode kaart in strijd om Johan Cruijff Schaal
Het is PSV bij lange na niet gelukt om de Johan Cruijff Schaal te prolongeren. De landskampioen ging in eigen huis met liefst 0-4 onderuit tegen bekerwinnaar AZ. Al binnen tien minuten moesten de Eindhovenaren met tien man verder na een rode kaart voor Joey Veerman. Die vroege tegenvaller kwam PSV niet meer te boven.
Al in de openingsfase ging het mis voor Veerman. Hij kwam met een hoog been in en raakte Mexx Meerdink ongelukkig in zijn gezicht. Scheidsrechter Serdar Gözübüyük werd door de VAR naar het scherm geroepen om de beelden terug te kijken. Na lang twijfelen trok hij alsnog de rode kaart, waardoor PSV al vroeg met een man minder kwam te staan.
PSV, waar de 17-jarige Amir Bouhamdi zijn debuut maakte, beperkte zich daarna vooral tot verdedigen. Dat ging goed tot de 25e minuut. AZ-back Mateo Chávez gaf een voorzet die via Ryan Flamingo op het hoofd van de inmiddels opgelapte Meerdink belandde. De spits knikte de 0-1 binnen.
De Eindhovenaren creëerden na een half uur hun eerste grote kans. Sven Mijnans gaf strak voor op Guus Til. Hij die draaide knap weg en kreeg de bal bij Dennis Man. De Roemeen schoot van dichtbij op AZ-doelman Jari De Busser. De rebound viel opnieuw voor Til, maar ook hij kreeg de bal niet langs de Belgische keeper.
Na rust probeerde trainer Peter Bosz het tij te keren. Hij bracht Ruben van Bommel in voor Dennis Man.
Toch was het opnieuw AZ dat toesloeg. Na balverlies van Mauro Júnior lag er veel ruimte voor de Alkmaarders. De bal kwam terecht bij Weslley Patati, die naar binnen sneed en fraai in de bovenhoek schoot: 0-2.
PSV knapt
Na het tweede tegendoelpunt leek PSV definitief geknakt. Kort daarna stond Bouhamdi niet goed op één lijn met zijn medeverdedigers, waardoor hij het buitenspel ophief. Elijah Dijkstra profiteerde optimaal en maakte de 0-3.
Tot overmaat van ramp werd het ook nog 0-4. De net ingevallen Calvin Stengs werd na 65 minuten in het strafschopgebied aangetikt door Yarek Gasiorowski. Gözübüyük wees naar de stip en Troy Parrott schoot de penalty binnen. AZ scoorde daarmee voor de derde keer in een kwartier.
PSV kwam in de tweede helft nauwelijks nog aan voetballen toe en zag AZ de bal simpel rondtikken. hadden het een kwartier van tijd ook al wel gezien en besloten naar huis te gaan. Zij misten een goal van Gasiorowski, maar die werd afgekeurd wegens buitenspel. De fans die wel bleven, bleven de landskampioen met luid gezang steunen.
Voor Peter Bosz en zijn ploeg is er werk aan de winkel. Zaterdagavond begint PSV aan de Eredivisie met een thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard. Zonder Joey Veerman, hij zal geschorst zijn.