Emerparklaan in Breda drie weken volledig afgesloten

De Emerparklaan in de Haagse Beemden in Breda is vanaf maandag drie weken volledig afgesloten tussen de Dwarsdijk en de Moerlakenbrug. Het verkeer moet omrijden en er zijn geen sluiproutes beschikbaar. Er worden in deze periode vier nieuwe bushaltes aangelegd.

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De afsluiting duurt van maandag 3 tot en met zondag 22 augustus. Voor het verkeer is een omleidingsroute door de wijk ingesteld, maar deze is langer en drukker dan normaal. Bus- en hulpdiensten mogen tijdens de werkzaamheden wel gebruikmaken van de afgesloten weg.

De wegafsluiting is nodig om vier bushaltes te realiseren. De bouw van de haltes bij Achtererf en Moerlaken is al gestart. De haltes bij Moerenpad en Komoord worden in de komende weken gebouwd. De maatregelen kunnen vertraging opleveren voor weggebruikers in de omgeving.

Beveiligde afsluiting

Bij de afsluiting bij de Dwarsdijk is een mobiele slagboom geplaatst. Deze wordt bewaakt door een camera op een hoge mast. Voor de stroomvoorziening wordt een mobiele zonnepanelenunit gebruikt. Deze maatregelen zorgen ervoor dat er geen personeel nodig is om het verkeer tegen te houden.

Alternatieve routes

Voor het bedrijventerrein aan de kant van de Rietdijk is een alternatieve route beschikbaar. Bedrijven zoals aardbeienkwekerij van de Riet, boerderij Kieboom en tuincentrum Poppelaars zijn via deze weg bereikbaar. Na drie weken wordt de weg weer vrijgegeven en is de situatie naar verwachting genormaliseerd.