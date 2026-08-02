Man (78) vertrekt van huis in Oosterhout en is sindsdien spoorloos

De politie is op zoek naar een vermiste man (78) uit Oosterhout. Hij vertrok zondagmiddag rond half vier uit zijn huis en is sindsdien spoorloos.

De man is grijs en kalend, draagt mogelijk een donkerblauwe joggingbroek en een wit shirt of geruite blouse. Hij is slecht ter been.

De politie vraagt iedereen die hem heeft gezien of iets weet om 0900-8844 te bellen.