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Man (78) vertrekt van huis in Oosterhout en is sindsdien spoorloos

Vandaag om 21:40 • Aangepast vandaag om 22:52
De vermiste man uit Oosterhout (foto: politie).
De vermiste man uit Oosterhout (foto: politie).

De politie is op zoek naar een vermiste man (78) uit Oosterhout. Hij vertrok zondagmiddag rond half vier uit zijn huis en is sindsdien spoorloos.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De man is grijs en kalend, draagt mogelijk een donkerblauwe joggingbroek en een wit shirt of geruite blouse. Hij is slecht ter been.

De politie vraagt iedereen die hem heeft gezien of iets weet om 0900-8844 te bellen.

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