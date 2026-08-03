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Trein rijdt ree aan op spoor bij Helvoirt, hulpdiensten rukken massaal uit

Vandaag om 05:26 • Aangepast vandaag om 06:48
Foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink.
Foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink.

Hulpdiensten zijn zondagnacht massaal uitgerukt vanwege een aanrijding op het spoor bij Helvoirt. De trein bleek een ree te hebben geraakt. Het dier overleefde de aanrijding niet.  

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De aanrijding vond rond kwart over twaalf 's nachts plaats op het spoor tussen de Schoorstraat en de Gijzelsestraat. De machinist zette de trein meteen stil toen deze merkte dat er iets was geraakt, maar de machinist wist niet wat het was. 

Vervolgens werd het spoor afgezocht en werd de ree ontdekt. Daarna werd het spoor vrijgegeven. 

  • Foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink.
    Foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink.
  • Foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink.

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