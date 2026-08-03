Tuinhuis en overkapping in brand bij huis in Uden, ramen gesprongen

Een houten tuinhuis is zondagnacht door brand verwoest aan de Korenmijt in Uden. Toen de brandweer aankwam, had naast het tuinhuis ook een overkapping vlam gevat. De brand trok veel bekijks.

De brandweer had het vuur snel onder controle. Door de intense hitte sneuvelden wel twee ramen aan de achterkant van de garage. Ook een raam aan de achterkant van het huis sprong.

In de schuur van de buren, vlak naast de brandende schuur, stonden meerdere gasflessen. Die bracht een buurman uit voorzorg in veiligheid. Hij koelde deze met een tuinslang tot de situatie onder controle was.

De bewoners waren op het moment dat de brand uitbrak thuis, maar konden zichzelf op tijd in veiligheid brengen. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Hoe de brand kon uitbreken, wordt onderzocht.