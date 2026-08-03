Hoop je op verkoeling? 'We zijn nog lang niet verlost van de warmte'

Voor mensen die na de hitte van de voorbije dagen hopen op wat verkoeling, heeft Floris Lafeber van Weerplaza een vervelende boodschap. "We zijn nog lang niet verlost van de warmte", vertelt hij maandagochtend in het radioprogramma KEIgoeiemorgen! van Omroep Brabant. Sterker nog, deze maandag is de vierde regionale hittegolf in onze provincie een feit.

Maandag wordt het volgens Lafeber 'echt snikheet' in de provincie. "Opnieuw", zegt hij. Het is volgens hem ongekend dat dit zo vaak gebeurt deze zomer. "'s Ochtends vroeg was het nog relatief koel, met waarden onder de 20 graden. Maar de temperatuur stijgt, met heel veel zonneschijn, de komende uren als een raket. Rond het middaguur is het al tropisch warm in de provincie met 30 graden of meer. Uiteindelijk wordt het in de regio Eindhoven tussen de 34 en 36 graden." Maandagavond en -nacht neemt de luchtvochtigheid toe, waardoor we ons moeten opmaken voor een heuse plakavond en -nacht. Daarbij is er kans op een enkele regen- of onweersbui.

"Komende nacht komt de minimumtemperatuur ruim boven 20 graden uit", waarschuwt de meteoroloog van Weerplaza. "En dit minimum wordt pas aan het eind van de nacht bereikt. Ik denk dat het puffen en zweten wordt in bed." Dinsdag volgt nog zo'n dag. "Ook dan wordt het tropisch heet. Misschien een fractie minder dan vandaag, maar de luchtvochtigheid neemt dan verder toe. Daardoor zal het wat broeieriger aanvoelen. De temperatuur komt dan uit op 31 tot 33 graden. Daarbij zal er wel iets meer bewolking zijn." In de loop van de dinsdagmiddag stijgt de kans op een aantal fikse regen- en onweersbuien.

"Een vijfde hittegolf deze zomer? Dat zou best weleens kunnen."