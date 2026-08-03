Rode kruizen boven A16 massaal genegeerd, tientallen bestuurders op de bon

Weggebruikers trokken zich zondagmiddag bijzonder weinig aan van de rode kruizen boven de A16. De kruizen werden massaal genegeerd en de politie deelde tientallen bekeuringen uit.

Twee rijstroken van de snelweg waren rond vier uur afgesloten vanwege een bermbrand die woedde in de bocht van knooppunt Galder. De bermbrand was ontstaan tijdens werkzaamheden door Rijkswaterstaat. De brandweerwagen stond letterlijk op de twee rijstroken om het vuur te blussen.

De politie deelde uiteindelijk 63 bekeuringen uit. "Een rood kruis staat er niet voor niks", benadrukt een hoofdagent. "Het negeren hiervan brengt hulpverleners en andere betrokkenen in levensgevaar."