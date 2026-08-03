Maximumsnelheid Geuzendijk bij Budel verlaagd naar 60 km/uur

De gemeente Cranendonck heeft besloten de maximumsnelheid op de Geuzendijk, buiten de bebouwde kom bij Budel, te verlagen van 80 naar 60 kilometer per uur. Dit gebeurt vanwege een herinrichting van de weg om de verkeersveiligheid te verbeteren.

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De Geuzendijk, een gebiedsontsluitingsweg tussen Budel en de gemeentegrens van Weert, wordt aangepast om beter aan te sluiten op het gebruik en de nieuwe inrichting. De gemeente Cranendonck heeft besloten om de snelheid te verlagen naar 60 kilometer per uur, wat beter past bij de vernieuwde weg. Ook de gemeente Weert hanteert al een vergelijkbare snelheid op hun deel van de Geuzendijk.

Het besluit is mede genomen vanwege het ontbreken van openbare verlichting langs de weg, die door een Natura2000-gebied loopt. Een lagere snelheid helpt bij het voorkomen van verkeersonveilige situaties in het donker en zorgt voor minder hinder en milieueffecten. Deze aanpassing sluit aan bij het Masterplan Mobiliteit 2040 van de gemeente Cranendonck.