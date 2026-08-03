Uitbouw aan de voorgevel aangevraagd in Eindhoven

Er is een vergunning aangevraagd voor een uitbouw aan de voorgevel van een woning aan de Fransebaan in Eindhoven. De aanvraag werd op 29 juli 2026 ontvangen.

Gevonden voor jou

De vergunningaanvraag gaat om een uitbreiding aan de voorzijde van een woning aan de Fransebaan 528 in Eindhoven. Het betreft een omgevingsvergunning, ingediend onder zaaknummer EHV-ZP2026-007439.

Op dit moment is de aanvraag alleen ter kennisgeving gemeld. Er zijn nog geen verdere stappen of bezwaarmogelijkheden bekend. Meer informatie over de vergunning is niet openbaar beschikbaar.