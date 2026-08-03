Aanvraag voor wandelpad en inrit aan Eftelingsestraat in Kaatsheuvel

Er is een vergunning aangevraagd voor een wandelpad, inrit en hekwerk aan de Eftelingsestraat in Kaatsheuvel. Het verzoek werd op 23 juli ontvangen.

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Op de Eftelingsestraat in Kaatsheuvel is een aanvraag ingediend voor het aanleggen van een in- en uitrit, het verplaatsen van een hekwerk en het realiseren van een wandelpad. De gemeente heeft deze aanvraag op 23 juli 2026 ontvangen.

De locatie waar dit allemaal gepland is, staat vermeld als verzoeklocatie 2026072301814. Dergelijke aanvragen worden door de gemeente beoordeeld op haalbaarheid en milieu-impact voordat er een besluit wordt genomen.