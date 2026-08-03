Nieuwbouw woning met garage gepland in Kaatsheuvel

In Kaatsheuvel is toestemming verleend voor de bouw van een nieuwe woning met garage aan de Nieuweweg 1A. Het besluit is op 30 juli 2026 verzonden.

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De omgevingsvergunning voor een nieuwbouw woning met garage aan de Nieuweweg 1A in Kaatsheuvel is goedgekeurd. Dit betekent dat op deze locatie een nieuw huis met bijbehorende garage gerealiseerd mag worden. Het besluit is genomen door de gemeente en is eind vorige week officieel bekendgemaakt.

De vergunning geldt voor een adres dat staat geregistreerd als Verzoeklocatie 2026022402078. Verdere details over het project zijn niet gedeeld. Het besluit is verzonden op donderdag 30 juli 2026.