Villa mag worden gebouwd aan Wielstraat in Kaatsheuvel

Er is toestemming verleend voor de bouw van een villa aan de Wielstraat in Kaatsheuvel. Het besluit is op 30 juli 2026 verzonden en heeft betrekking op het adres Wielstraat 2.

Gevonden voor jou

De vergunning maakt het mogelijk om een nieuwe villa te realiseren in Kaatsheuvel. Het gaat om een bouwproject aan Wielstraat 2, waarbij de aanvraag via de gebruikelijke procedure is goedgekeurd.

Belanghebbenden hebben zes weken de tijd om bezwaar te maken tegen het besluit. Overige details rondom de vergunning en eventuele vervolgstappen zijn bekendgemaakt via officiële kanalen.