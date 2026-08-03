Clubwedstrijd Auto Cross Club Geffen vraagt ontheffing Zondagswet aan

De Auto Cross Club Geffen heeft een ontheffing Zondagswet aangevraagd voor een clubwedstrijd op 4 oktober 2026 aan de Hoolbeemdweg in Oss.

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De burgemeester van Oss heeft op 9 juli 2026 een aanvraag ontvangen voor een ontheffing van de Zondagswet. Deze ontheffing is nodig voor een geplande clubwedstrijd van de Auto Cross Club Geffen. De locatie van het evenement is de Hoolbeemdweg ter hoogte van Oss00N100.

Het is nog niet zeker of de ontheffing wordt verleend. De wedstrijd staat gepland voor zondag 4 oktober 2026. Het kenmerk van de aanvraag is CLZ-00025039.