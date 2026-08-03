Vergunning aangevraagd voor energie opslagsysteem in Megen

In Megen is een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van een energie opslagsysteem. De aanvraag is op 29 juli 2026 ingediend en wordt momenteel beoordeeld.

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Burgemeester en wethouders van Megen hebben vorige week een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om het plaatsen van een energie opslagsysteem aan de Clarastraat 2.

Het is nog niet zeker of de vergunning wordt verleend, want de aanvraag wordt nog onderzocht. Een energie opslagsysteem is een installatie die energie kan bewaren, bijvoorbeeld uit zonnepanelen, om later te gebruiken.

De stukken die bij de aanvraag horen zijn niet zomaar in te zien. Het bekijken ervan kan alleen op afspraak via de balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving van de gemeente.