Gevelreclame met raamstickers aangevraagd in Berghem

In Berghem is een vergunning aangevraagd voor gevelreclame in de vorm van raamstickers. Het gaat om een pand aan de St. Willibrordusstraat. Het is nog niet zeker of de vergunning wordt verleend.

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Op 29 juli 2026 hebben burgemeester en wethouders van Berghem een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. De aanvraag betreft het plaatsen van raamstickers als gevelreclame op het adres St. Willibrordusstraat 45.

Of de vergunning wordt goedgekeurd, is nog niet bekend. Het kenmerk van de aanvraag is CLZ-00025712.