Vergunning verleend voor Kindervakantieweek Berghem

De Kindervakantieweek in Berghem heeft een evenementenvergunning gekregen. Het evenement vindt plaats van 17 tot en met 21 augustus 2026 aan de Rijsvensestraat.

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De gemeente Oss heeft op 28 juli een vergunning verleend voor de Kindervakantieweek in Berghem. Het evenement wordt gehouden op het terrein aan de Rijsvensestraat 43 en duurt vijf dagen.

De vergunning is nodig om het evenement officieel te mogen organiseren. De Kindervakantieweek is een jaarlijks terugkerend evenement en staat gepland van maandag 17 tot en met vrijdag 21 augustus 2026.