Opslag en afvoer aangevraagd in Berghem

Bij de gemeente Oss is een vergunning aangevraagd voor opslag en afvoer in Berghem.

Gevonden voor jou

De aanvraag gaat over een omgevingsvergunning voor opslag en afvoer aan de Spaanderstraat 96 in Berghem. De gemeente heeft deze aanvraag op 29 juli ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer Z/511912.

Het gaat hier om een procedure volgens de Omgevingswet. In deze fase is het nog niet mogelijk om op de aanvraag te reageren.