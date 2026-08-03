Vergunning aangevraagd voor dakverhoging en dakkapel in Steensel

In Steensel is een vergunning aangevraagd voor het verhogen en isoleren van het dak en het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van een woning. De aanvraag is op 29 juli ontvangen door de gemeente Eersel.

Gevonden voor jou

De woning aan Doornbocht 2 in Steensel krijgt mogelijk een nieuw dak en een dakkapel. De eigenaar heeft daarvoor een vergunning aangevraagd bij de gemeente Eersel. De aanvraag gaat over het isoleren en verhogen van het dak en het toevoegen van een dakkapel aan de voorkant van het huis.

De gemeente verwacht binnen acht weken een besluit te nemen over de aanvraag. Als de vergunning wordt verleend, komt er een nieuw bericht en zijn de documenten in te zien. Voorlopig ligt de aanvraag niet ter inzage en is reageren nog niet mogelijk.