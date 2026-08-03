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Buurtbarbecue op Prieelhof in Zundert op 14 augustus

Vandaag om 09:13

Op 14 augustus vindt er een buurtbarbecue plaats op Prieelhof in Zundert. Het evenement is vergunningsvrij en de gemeente heeft de melding op 27 juli ontvangen.

Gevonden voor jou

De buurtbarbecue wordt georganiseerd op locatie Prieelhof in Zundert. De gemeente heeft ingestemd met de melding van dit evenement, waarvoor geen vergunning nodig is. Het staat geregistreerd onder zaaknummer 0879ZV202600911.

Tegen deze melding kan geen bezwaar worden gemaakt. Het evenement is vergunningsvrij volgens de regels van de gemeente Zundert.

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