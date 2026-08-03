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Verbouwing woning in Rijsbergen krijgt groen licht

Vandaag om 09:13

De gemeente Zundert heeft een vergunning verleend voor het verbouwen van een woning aan de Tiggeltsebergstraat 37 in Rijsbergen. Het besluit is op 30 juli verzonden aan de aanvrager.

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Het gaat om een technische bouwactiviteit waarvoor de omgevingsvergunning is aangevraagd. Het college van burgemeester en wethouders van Zundert heeft de vergunning goedgekeurd onder zaaknummer 0879ZV202600858.

Wie vragen heeft over het besluit, kan contact opnemen met de gemeente Zundert. De vergunning is inmiddels in werking getreden.

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