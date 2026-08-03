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Geen markt in Geertruidenberg op 7 augustus
Vandaag om 09:14 • Aangepast vandaag om 15:10
Op vrijdag 7 augustus is er geen weekmarkt in Geertruidenberg vanwege de vakantieperiode.
De weekmarkt in Geertruidenberg gaat vrijdag niet door. De reden hiervoor is de vakantieperiode, waardoor de markt tijdelijk is afgelast.
In Raamsdonksveer en Raamsdonk vinden de weekmarkten wel plaats. Bezoekers moeten er wel rekening mee houden dat mogelijk niet alle kramen aanwezig zijn.
De afgelasting betreft alleen de markt in Geertruidenberg.
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