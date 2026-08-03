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Melding grondverbetering bij Park Zwartven in Hooge Mierde
Vandaag om 09:19
Bij Park Zwartven in Hooge Mierde heeft KUIPERS infra B.V. een melding gedaan voor grondverbetering. Het gaat om werkzaamheden voor riolering en nutsvoorzieningen.
Het bedrijf KUIPERS infra B.V. heeft op 29 juli 2026 een melding ingediend bij de gemeente Reusel-De Mierden. De melding betreft het toepassen van grond voor verbetering van de bodem bij het riolerings- en nutstracé in Park Zwartven in Hooge Mierde.
Een melding volgens het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) is enkel een kennisgeving en biedt geen mogelijkheid tot bezwaar. Het bijbehorende zaaknummer is Z-2026-012711.
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