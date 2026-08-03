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Bomenkap aangevraagd in gemeente Heeze-Leende

Vandaag om 09:20

In Heeze-Leende is een aanvraag ingediend om bomen te rooien op diverse locaties.

Gevonden voor jou

De gemeente Heeze-Leende heeft op 30 juli 2026 een aanvraag ontvangen voor het rooien van bomen. Het gaat om verschillende locaties binnen de gemeente. Deze aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 508518.

De aanvraag betreft het vellen van houtopstanden, oftewel het verwijderen van bomen. Dit is een kennisgeving van ontvangst en de plannen zijn niet openbaar beschikbaar.

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