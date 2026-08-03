Termijn verlengd voor vergunning renovatie Kerkstraat in Leende

De gemeente Leende heeft de termijn voor een vergunningaanvraag voor renovatie aan de Kerkstraat verlengd. Het gaat om een periode van maximaal zes weken.

Gevonden voor jou

De verlenging heeft betrekking op een aanvraag voor een omgevingsvergunning met dossiernummer 487648. Deze aanvraag betreft werkzaamheden aan Kerkstraat 26 in Leende en valt onder bouwtechnische activiteiten en het omgevingsplan.

Het besluit om de termijn te verlengen is op 30 juli 2026 genomen. Het is een formele mededeling, en er is op dit moment geen mogelijkheid om bezwaar te maken. De stukken zijn ook niet ter inzage beschikbaar.