Gevels bungalow Sterksel worden geïsoleerd

Er is een vergunning aangevraagd voor het isoleren van gevels van een bungalow aan de ten Brakeweg in Sterksel.

Gevonden voor jou

De gemeente heeft op 30 juli 2026 een aanvraag ontvangen voor het isoleren van de gevels van een bungalow. Het gaat om een woning aan de ten Brakeweg 4 in Sterksel. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 508525.

De vergunning valt onder de categorie 'Bouwen' volgens het omgevingsplan. Het betreft een kennisgeving van de ontvangst van de aanvraag, dus de plannen liggen niet ter inzage en er kan niet formeel op gereageerd worden.