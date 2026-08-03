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Gemeente Meierijstad verlengt beslissing over mantelwonen
Vandaag om 09:22
De gemeente Meierijstad heeft de beslistermijn voor een aanvraag om mantelwonen in Sint-Oedenrode met zes weken verlengd.
Het gaat om een aanvraag voor mantelwonen in een bestaand gebouw aan Donte 3 in Sint-Oedenrode. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer OW-2026-2808.
Een ontwerpbesluit is nog niet opgesteld. Reageren op de verlenging is niet mogelijk, en bezwaar maken kan pas als de gemeente een definitief besluit heeft genomen.
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