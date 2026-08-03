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Evenement Terug van Weggeweest krijgt vergunning in Sint-Oedenrode

Vandaag om 09:22

De gemeente Meierijstad heeft een vergunning verleend voor het evenement Terug van Weggeweest op 4 oktober. Het feest vindt plaats op Oude Lieshoutseweg 7 in Sint-Oedenrode.

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Op 30 juli heeft de burgemeester van Meierijstad besloten een evenementenvergunning toe te kennen voor het adres Oude Lieshoutseweg 7. Het evenement, genaamd "Terug van Weggeweest", staat gepland op 4 oktober 2026.

De vergunning is geregistreerd onder zaaknummer VEV-2026-3469 en werd op diezelfde dag verzonden. Het evenement zal plaatsvinden in Sint-Oedenrode, op de genoemde locatie.

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