Meierijstad wijzigt tijdelijk woonfunctie van zorgcomplex

De gemeente Meierijstad heeft een vergunning verleend voor een tijdelijke functiewijziging van vijftien zorgeenheden in Veghel. Zeven hiervan worden gebruikt voor de huisvesting van urgenten en statushouders.

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Op 29 juli 2026 heeft de gemeente Meierijstad besloten om een omgevingsvergunning te verlenen voor het adres Middegaalspad 126 tot en met 196 in Veghel. Hiermee mogen vijftien zorgeenheden in het zorgcomplex tijdelijk worden omgezet naar een reguliere woonfunctie.

Van deze vijftien eenheden zullen er zeven worden ingezet voor de huisvesting van urgenten, zoals statushouders. Dit besluit wijkt af van de regels in het bestaande omgevingsplan en is geregistreerd onder zaaknummer OW-2026-2252.