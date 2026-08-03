Bouw loods en kantine aangevraagd in Sint-Oedenrode

In Sint-Oedenrode is een vergunning aangevraagd voor het bouwen van een loods en kantine aan de Jekschotseweg.

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De gemeente Meierijstad heeft op 30 juli 2026 een aanvraag ontvangen voor het bouwen van een loods en kantine aan de Jekschotseweg 24 in Sint-Oedenrode. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer OW-2026-3710.

De gemeente beoordeelt de aanvraag binnen acht weken, maar deze termijn kan worden verlengd met zes weken. Ook kan de behandeling worden opgeschort als aanvullende informatie nodig is. Het besluit wordt genomen zodra de beoordeling is afgerond.