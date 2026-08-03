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GarageSale in Schijndel op 12 september officieel goedgekeurd
Vandaag om 09:22
De gemeente Meierijstad heeft een evenementmelding voor een GarageSale op Hoevenbraak in Schijndel op 12 september geaccepteerd.
De burgemeester van Meierijstad heeft op 30 juli besloten om de melding voor een GarageSale goed te keuren. Het evenement vindt plaats op Hoevenbraak in Schijndel.
De GarageSale is gepland voor zaterdag 12 september 2026. Het besluit is geregistreerd onder zaaknummer MEV-2026-3680.
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