Vergunning voor opslag elektrische motorfietsen in Tilburg

De gemeente Tilburg heeft een vergunning verleend voor het opslaan van elektrische motorfietsen op de Dongenseweg 200. De aanvraag is ingediend op 14 juni 2023 en betreft gebruik van gronden in strijd met het bestemmingsplan.

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Op de Dongenseweg 200 in Tilburg mogen elektrische motorfietsen worden opgeslagen. Dit is mogelijk na een besluit van de gemeente Tilburg om een omgevingsvergunning te verlenen. De aanvraag, die op 14 juni 2023 werd ingediend, heeft betrekking op het gebruik van gronden of bouwwerken dat afwijkt van het geldende bestemmingsplan.

Met de vergunning kan de locatie worden gebruikt voor de opslag van motorfietsen met elektrische aandrijving. Gemeenten publiceren dit soort besluiten om inwoners te informeren over mogelijke veranderingen in hun omgeving.