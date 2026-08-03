Tilburg verwerkt groenafval tot bladmulch voor stedelijk gebruik

De gemeente Tilburg heeft toestemming gekregen om groenafval te composteren en op te slaan bij Hazennest-West 95. Het gaat om bladeren die worden verkleind tot bladmulch, bedoeld voor hergebruik in de stad.

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Op 30 juli 2026 is een melding afgehandeld waarbij de gemeente Tilburg groenafval mag verwerken op Hazennest-West 95. Het afval bestaat uit zuivere bladeren die worden verkleind tot bladmulch. Dit materiaal wordt later opnieuw gebruikt in de stedelijke omgeving.

De melding werd ingediend op 20 april 2026 en heeft het DSO-kenmerk 2026042001419 en zaaknummer Z2026-00012364. Er kan geen bezwaar of beroep worden ingediend tegen deze melding. De melding ligt ook niet ter inzage.